Испания10 июня 2022, 12:51 |
361
0
Реал не будет покупать форвардов летом
Ранее не удалось подписать Килиана Мбаппе
10 июня 2022, 12:51 |
361
0
После неудачной попытки подписать Килиана Мбаппе «Реал» не будет покупать форвардов во время нынешнего летнего трансферного окна. Об этом сообщают испанские СМИ.
Единственным усилением линии атаки «Реала» станет возвращение из аренды в «Хетафе» Борхи Майораля. Также в «Реале» надеются на то, что Эден Азар сумеет справиться с чередой травм.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может продать в «Вест Хэм» Луку Йовича.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 09 июня 2022, 20:03 1
Юлия очень четко высказала свою позицию
Футбол | 10 июня 2022, 11:21 0
Французский специалист близок к назначению
Футбол | 09.06.2022, 20:40
Футбол | 10.06.2022, 10:06
Футбол | 09.06.2022, 15:29
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.06.2022, 20:17 17
09.06.2022, 17:45 7
08.06.2022, 18:11
08.06.2022, 22:59 5
09.06.2022, 00:20 1
09.06.2022, 18:18 4
08.06.2022, 12:53 9
08.06.2022, 18:55 4