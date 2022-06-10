Реал не будет покупать форвардов летом

После неудачной попытки подписать Килиана Мбаппе «Реал» не будет покупать форвардов во время нынешнего летнего трансферного окна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Единственным усилением линии атаки «Реала» станет возвращение из аренды в «Хетафе» Борхи Майораля. Также в «Реале» надеются на то, что Эден Азар сумеет справиться с чередой травм.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может продать в «Вест Хэм» Луку Йовича.