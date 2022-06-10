Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал не будет покупать форвардов летом
Испания
10 июня 2022, 12:51 |
361
0

Реал не будет покупать форвардов летом

Ранее не удалось подписать Килиана Мбаппе

10 июня 2022, 12:51 |
361
0
Реал не будет покупать форвардов летом
Getty Images/Global Images Ukraine

После неудачной попытки подписать Килиана Мбаппе «Реал» не будет покупать форвардов во время нынешнего летнего трансферного окна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Единственным усилением линии атаки «Реала» станет возвращение из аренды в «Хетафе» Борхи Майораля. Также в «Реале» надеются на то, что Эден Азар сумеет справиться с чередой травм.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может продать в «Вест Хэм» Луку Йовича.

По теме:
Моуриньо хочет пригласить Бэйла в Рому
Антонио РЮДИГЕР: «Менталитет Реала соответствует моему характеру»
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Реал Мадрид Борха Майораль
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Другие виды | 09 июня 2022, 20:03 1
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК

Юлия очень четко высказала свою позицию

ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
Футбол | 10 июня 2022, 11:21 0
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире

Французский специалист близок к назначению

ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
Футбол | 09.06.2022, 20:40
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Футбол | 10.06.2022, 10:06
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше
Футбол | 09.06.2022, 15:29
Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше
Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
08.06.2022, 20:17 17
Футбол
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
09.06.2022, 17:45 7
Теннис
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
08.06.2022, 18:11
Бокс
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
08.06.2022, 22:59 5
Футбол
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
09.06.2022, 00:20 1
Футбол
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
09.06.2022, 18:18 4
Футбол
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
08.06.2022, 12:53 9
Футбол
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
08.06.2022, 18:55 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем