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  4. Мохамед САЛАХ: «Очень хотел выиграть Лигу чемпионов и АПЛ»
Англия
10 июня 2022, 12:30 |
158
0

Мохамед САЛАХ: «Очень хотел выиграть Лигу чемпионов и АПЛ»

Форвард «Ливерпуля» – о завоевании приза игроку года в АПЛ

10 июня 2022, 12:30 |
158
0
Мохамед САЛАХ: «Очень хотел выиграть Лигу чемпионов и АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал завоевание приза лучшему игроку сезона в АПЛ:

«Очень приятно выиграть эту награду, ведь за тебя голосуют футболисты, твои соперники. Я бы очень хотел выиграть Лигу чемпионов и АПЛ, но индивидуальная награда тоже показывает, что ты сделал хорошую работу.

Конечно, для меня более важны командные трофеи, чем индивидуальные. Однако такое голосование показывает, что я был тоже на высоком уровне, хотя и не выиграл эти кубки».

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Источник ФК Ливерпуль
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