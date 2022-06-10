Англия10 июня 2022, 12:30 |
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Мохамед САЛАХ: «Очень хотел выиграть Лигу чемпионов и АПЛ»
Форвард «Ливерпуля» – о завоевании приза игроку года в АПЛ
10 июня 2022, 12:30 |
158
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал завоевание приза лучшему игроку сезона в АПЛ:
«Очень приятно выиграть эту награду, ведь за тебя голосуют футболисты, твои соперники. Я бы очень хотел выиграть Лигу чемпионов и АПЛ, но индивидуальная награда тоже показывает, что ты сделал хорошую работу.
Конечно, для меня более важны командные трофеи, чем индивидуальные. Однако такое голосование показывает, что я был тоже на высоком уровне, хотя и не выиграл эти кубки».
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