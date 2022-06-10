Мохамед САЛАХ: «Очень хотел выиграть Лигу чемпионов и АПЛ»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал завоевание приза лучшему игроку сезона в АПЛ:

«Очень приятно выиграть эту награду, ведь за тебя голосуют футболисты, твои соперники. Я бы очень хотел выиграть Лигу чемпионов и АПЛ, но индивидуальная награда тоже показывает, что ты сделал хорошую работу.

Конечно, для меня более важны командные трофеи, чем индивидуальные. Однако такое голосование показывает, что я был тоже на высоком уровне, хотя и не выиграл эти кубки».