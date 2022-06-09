В Англии определили лучшего игрока и лучшего молодого футболиста сезона

В Англии объявили победителя в номинации лучший игрок сезона по итогам голосования самих футболистов.

Награда лучшему игроку досталась форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Игрок забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

Мохамед в голосовании опередил Кевина Де Брюйне.

Награда лучшего молодого игрока осталась за полузащитником «Манчестер Сити» Филом Фоденом. Он выиграл трофей второй сезон кряду.