Англия09 июня 2022, 21:55 |
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В Англии определили лучшего игрока и лучшего молодого футболиста сезона
Награды забрали Салах и Фоден
09 июня 2022, 21:55 |
1856
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В Англии объявили победителя в номинации лучший игрок сезона по итогам голосования самих футболистов.
Награда лучшему игроку досталась форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Игрок забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.
Мохамед в голосовании опередил Кевина Де Брюйне.
Награда лучшего молодого игрока осталась за полузащитником «Манчестер Сити» Филом Фоденом. Он выиграл трофей второй сезон кряду.
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