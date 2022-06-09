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  4. В Англии определили лучшего игрока и лучшего молодого футболиста сезона
Англия
09 июня 2022, 21:55 |
1856
0

В Англии определили лучшего игрока и лучшего молодого футболиста сезона

Награды забрали Салах и Фоден

09 июня 2022, 21:55 |
1856
0
В Англии определили лучшего игрока и лучшего молодого футболиста сезона
Skysports.com

В Англии объявили победителя в номинации лучший игрок сезона по итогам голосования самих футболистов.

Награда лучшему игроку досталась форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Игрок забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

Мохамед в голосовании опередил Кевина Де Брюйне.

Награда лучшего молодого игрока осталась за полузащитником «Манчестер Сити» Филом Фоденом. Он выиграл трофей второй сезон кряду.

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Источник Sky Sports
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