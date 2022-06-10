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  4. Дженнаро ГАТТУЗО: «Хочу работать с игроками-неудачниками»
Испания
10 июня 2022, 12:08 |
423
0

Дженнаро ГАТТУЗО: «Хочу работать с игроками-неудачниками»

Наставник «Валенсии» – о своих планах в клубе

10 июня 2022, 12:08 |
423
0
Дженнаро ГАТТУЗО: «Хочу работать с игроками-неудачниками»
Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о своих планах по работе во главе испанского клуба:

«Я хотел бы работать с игроками, потерпевшими неудачу, почти с клеймом неудачника. Мне нравятся такие игроки, которые думают, что «Валенсия» действительно верит в них и приходят с желанием. Руководство объяснило мне ситуацию с игроками, но не сказало, что игроков нужно продавать.

Я знаю, что происходило с «Валенсией» в прошлом году. Гедеш и Солер очень важны для команды с технической точки зрения. Я хочу поговорить с ними, хочу знать, что с ними будет. Если они уйдут, мне нужны игроки, которые придут с таким же энтузиазмом, с таким же менталитетом.

Мы говорили о нашем взгляде на команду, об игре, о схемах, о тактических аспектах, но прежде всего мы хотим, чтобы игроки имели желание, огонь внутри, хотели побеждать. Нужны футболисты, которые думают, что играть за «Валенсию» - это как играть за «Реал» и «Барселону».

Я хочу игру, в которой мы будем владеть мячом. Хочу максимального профессионализма и максимального уважения. Нам придется принимать непопулярные решения, чтобы сохранить величие нашего столетнего клуба».

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Источник Marca
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