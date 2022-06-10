Динамо U-16 победило на турнире в Испании, героем стал сын Суркиса

Команда «Динамо» U-16 в ближайшие две недели будут находиться в Барселоне.

Динамовцы стали участниками благотворительных турниров «Украина с нами».

В первый день между собой сыграли три команды – Барселона», «Марсет» и «Динамо».

Согласно регламенту, за победу в каждом матче командам насчитывалось по три очка, а за ничью – 2 балла. После каждой игры, длившейся 40 минут без перерыва, независимо от ее результата, проводилась серия пенальти, успех в которой дарил еще одно очко. Для победы в турнире необходимо было набрать наибольшее количество баллов.

Первую игру юные динамовцы выиграли у «Марсета» со счетом 1:0 и по пенальти - 3:2. Поединок с «Барселоной» тоже завершился минимальной победой киевлян, но по регламенту на команды ожидала серия пенальти. В ней безусловным героем был именно вратарь. Вячеслав Суркис отразил два удара с 11-ти метров, один из которых исполнял сын Патрика Клюйверта.