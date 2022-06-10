Турция10 июня 2022, 10:28 |
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Пирло возобновит тренерскую карьеру в Турции
Итальянец возглавит «Карагюмрюк»
10 июня 2022, 10:28 |
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Андреа Пирло в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, переговоры между Пирло и «Карагюмрюком» в ближайшее время успешно завершатся.
Таким образом, «Карагюмрюк» станет вторым клубом в тренерской карьере Пирло. В сезоне 2020/2021 он возглавлял «Ювентус».
«Карагюмрюк» в прошлом сезоне финишировал восьмым в турецкой Суперлиге. Ранее сообщалось о том, что Пирло может возглавить «Специю».
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