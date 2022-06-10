Пирло возобновит тренерскую карьеру в Турции

Андреа Пирло в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, переговоры между Пирло и «Карагюмрюком» в ближайшее время успешно завершатся.

Таким образом, «Карагюмрюк» станет вторым клубом в тренерской карьере Пирло. В сезоне 2020/2021 он возглавлял «Ювентус».

«Карагюмрюк» в прошлом сезоне финишировал восьмым в турецкой Суперлиге. Ранее сообщалось о том, что Пирло может возглавить «Специю».