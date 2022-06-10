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  4. Пирло возобновит тренерскую карьеру в Турции
Турция
10 июня 2022, 10:28 |
259
0

Пирло возобновит тренерскую карьеру в Турции

Итальянец возглавит «Карагюмрюк»

10 июня 2022, 10:28 |
259
0
Пирло возобновит тренерскую карьеру в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Андреа Пирло в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, переговоры между Пирло и «Карагюмрюком» в ближайшее время успешно завершатся.

Таким образом, «Карагюмрюк» станет вторым клубом в тренерской карьере Пирло. В сезоне 2020/2021 он возглавлял «Ювентус».

«Карагюмрюк» в прошлом сезоне финишировал восьмым в турецкой Суперлиге. Ранее сообщалось о том, что Пирло может возглавить «Специю».

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Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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