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Испания
10 июня 2022, 08:22 | Обновлено 10 июня 2022, 08:23
184
0

Мората может продлить контракт с Атлетико и перейти в Ювентус

Испанца ожидает очередная аренда

10 июня 2022, 08:22 | Обновлено 10 июня 2022, 08:23
184
0
Мората может продлить контракт с Атлетико и перейти в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Ситуация вокруг нападающего «Атлетико» Альваро Мораты вскоре должна решиться.

В этом сезоне 29-летний испанец играл за «Ювентус» на правах арендах. Клуб хочет выкупить футболиста, сам игрок заинтересован в том, чтобы продолжить играть в Турине.

Переговоры о трансфере между клуба проходят сложно.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Атлетико» готов продлить контракт с Моратой до лета 2024 года и вновь отдать его  аренду «Ювентусу».

В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 9 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к Морате.

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Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората продление контракта
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Источник твиттер Николо Скиры
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