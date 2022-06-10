Мората может продлить контракт с Атлетико и перейти в Ювентус
Испанца ожидает очередная аренда
Ситуация вокруг нападающего «Атлетико» Альваро Мораты вскоре должна решиться.
В этом сезоне 29-летний испанец играл за «Ювентус» на правах арендах. Клуб хочет выкупить футболиста, сам игрок заинтересован в том, чтобы продолжить играть в Турине.
Переговоры о трансфере между клуба проходят сложно.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Атлетико» готов продлить контракт с Моратой до лета 2024 года и вновь отдать его аренду «Ювентусу».
В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 9 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к Морате.
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