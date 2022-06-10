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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Мы там, где хотим и заслуживаем этого!»
Лига наций
10 июня 2022, 08:05 |
166
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Мы там, где хотим и заслуживаем этого!»

Звездный португалец одержал очередную победу со сборной

10 июня 2022, 08:05 |
166
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Мы там, где хотим и заслуживаем этого!»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии в матче Лиги наций одержала уверенную победу над командой Чехии. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счtтом 2:0.

Лидер португальцев Криштиану Роналду прокомментировал этот матч.

«Большая победа! Мы там, где хотим и заслуживаем этого. Спасибо всем за поддержку», — написал Роналду.

Ранее сборная Португалии обыграла Швейцарию (4:0) и сыграла вничью с Испанией (1:1). В следующем туре сборной Португалии предстоит провести матч со Швейцарией. Матч состоится 12 июня.

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Источник Sport.ua
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