Криштиану РОНАЛДУ: «Мы там, где хотим и заслуживаем этого!»

Сборная Португалии в матче Лиги наций одержала уверенную победу над командой Чехии. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счtтом 2:0.

Лидер португальцев Криштиану Роналду прокомментировал этот матч.

«Большая победа! Мы там, где хотим и заслуживаем этого. Спасибо всем за поддержку», — написал Роналду.

Ранее сборная Португалии обыграла Швейцарию (4:0) и сыграла вничью с Испанией (1:1). В следующем туре сборной Португалии предстоит провести матч со Швейцарией. Матч состоится 12 июня.