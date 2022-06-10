Криштиану РОНАЛДУ: «Мы там, где хотим и заслуживаем этого!»
Звездный португалец одержал очередную победу со сборной
Сборная Португалии в матче Лиги наций одержала уверенную победу над командой Чехии. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счtтом 2:0.
Лидер португальцев Криштиану Роналду прокомментировал этот матч.
«Большая победа! Мы там, где хотим и заслуживаем этого. Спасибо всем за поддержку», — написал Роналду.
Ранее сборная Португалии обыграла Швейцарию (4:0) и сыграла вничью с Испанией (1:1). В следующем туре сборной Португалии предстоит провести матч со Швейцарией. Матч состоится 12 июня.
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