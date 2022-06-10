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Германия
10 июня 2022, 05:16 | Обновлено 10 июня 2022, 05:48
257
0

Бавария постарается подписать Кейна

Мюнхенцы нашли кем заменить Роберта Левандовски

10 июня 2022, 05:16 | Обновлено 10 июня 2022, 05:48
257
0
Бавария постарается подписать Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может стать заменой Роберту Левандовски в «Баварии».

По данным источника, «Бавария» начинает понимает, что ей не удастся удержать 33-летнего поляка. В связи с этим мюнхенцы ищут топ-форварда, и Кейн отлично подходит на эту роль.

Напомним, Левандовски объявил бойкот «Баварии», а в начале июня подтвердил, что близок к переходу в «Барселону».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. В минувшем сезоне 28-летний англичанин провел за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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Бавария Гарри Кейн Роберт Левандовски трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Источник Sport.es
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