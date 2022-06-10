Луис ЭНРИКЕ: «Мы знали, как навязать Швейцарии свой футбол»
Наставник сборной Испании – о победе в матче Лиги наций
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал минимальную победу над национальной командой Швейцарии (1:0) в матче 3-го тура Лиги наций.
«Результат оправдывает все. Так устроен профессиональный футбол. Швейцария 8 лет не проигрывала дома в официальных турнирах, а это 23 матча. Мы знали, как нам навязать сегодня свой футбол. У швейцарцев команда топ-класса, давайте вспомним прошлый Евро и то, как она пробилась на чемпионат мира», - сказал Энрике.
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