Луис ЭНРИКЕ: «Мы знали, как навязать Швейцарии свой футбол»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал минимальную победу над национальной командой Швейцарии (1:0) в матче 3-го тура Лиги наций.

«Результат оправдывает все. Так устроен профессиональный футбол. Швейцария 8 лет не проигрывала дома в официальных турнирах, а это 23 матча. Мы знали, как нам навязать сегодня свой футбол. У швейцарцев команда топ-класса, давайте вспомним прошлый Евро и то, как она пробилась на чемпионат мира», - сказал Энрике.