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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мы знали, как навязать Швейцарии свой футбол»
Лига наций
10 июня 2022, 03:03 | Обновлено 10 июня 2022, 03:24
32
0

Луис ЭНРИКЕ: «Мы знали, как навязать Швейцарии свой футбол»

Наставник сборной Испании – о победе в матче Лиги наций

10 июня 2022, 03:03 | Обновлено 10 июня 2022, 03:24
32
0
Луис ЭНРИКЕ: «Мы знали, как навязать Швейцарии свой футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал минимальную победу над национальной командой Швейцарии (1:0) в матче 3-го тура Лиги наций.

«Результат оправдывает все. Так устроен профессиональный футбол. Швейцария 8 лет не проигрывала дома в официальных турнирах, а это 23 матча. Мы знали, как нам навязать сегодня свой футбол. У швейцарцев команда топ-класса, давайте вспомним прошлый Евро и то, как она пробилась на чемпионат мира», - сказал Энрике.

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Луис Энрике Лига наций сборная Испании по футболу сборная Швейцарии по футболу
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Источник УЕФА
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