Хавбек Украины U-19: «Не вышли на Евро из-за карточек. Очень досадно»

Хавбек сборной Украины U-19 Иван Лосенко рассказал о том, как команда не вышла на Евро-2022 из-за того, что у сборной Сербии при прочих равных показателях по итогам отбора было меньше желтых карточек.

– Сборной совсем немного не хватило, чтобы выйти из элит-раунда Евро-2022. Расстроены?

– Очень досадно осознавать, что мы не вышли на Евро из-за большего количества заработанных желтых карточек. Впервые сталкиваюсь с подобным, как бы парадоксально это ни звучало, но победа над Нидерландами стала самой обидной.

– Сербы показали себя более сильным коллективом?

– У Сербии физически очень мощная команда, но в плане игры, я считаю, мы выглядели лучше во всех играх. Футбольная фортуна в этот раз была не на нашей стороне.

– Если бы с Сербией встречались в последнем туре, результат мог быть другим? Ведь команда выходила бы играть исключительно на победу.

– Сложно сейчас рассуждать. Думаю, игра вновь была бы равной, а победил бы тот, кому больше повезло.

– Доволен игрой в элит-раунде – своей и команды?

– Показали себя очень хорошо, знали, что будет тяжело физически, так как все мы были без футбола три месяца, но каждый проявил характер и отыграл на максимум. Я тоже выходил и отдавал все силы, где-то были ошибки, но самое главное – получили большой опыт. Даже эта ситуация должна нас многому научить.

– В каком из поединков было сложнее всего, кто из соперников смог удивить?

– Лично для меня самым сложным оказался матч с Норвегией. Это очень сильная сборная как тактически, так и физически.

– На стадионе в Нидерландах присутствовали болельщики из Украины. Поддержка чувствовалась?

– Несмотря на положение в нашей стране, мы знали, что нас поддерживают. Когда вышли на матч с Нидерландами, почувствовали атмосферу трибун. Я впервые в жизни играл при такой поддержке. Большое спасибо всем, кто приехал на игру и был с нами.