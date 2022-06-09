ФОТО. Сборная Украины провела тренировку и вылетела в Польшу

Сборная Украины в четверг провела тренировку в Ирландии. С командой не работали вратарь Георгий Бущан и хавбек Тарас Степаненко.

Они продолжают восстанавливаться после травм.

До тренировки тренер Александр Петраков провел мастер-класс для детей команды «Динамо» Дублин. Этот клуб был основан украинскими эмигрантами.

После обеда сборная вылетела в Польшу, где команде предстоит сыграть матчи Лиги наций против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).