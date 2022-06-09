Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку и вылетела в Польшу
Лига наций
09 июня 2022, 20:05 |
214
0

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку и вылетела в Польшу

Не тренировались Бущан и Степаненко

09 июня 2022, 20:05 |
214
0
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку и вылетела в Польшу
uaf.ua

Сборная Украины в четверг провела тренировку в Ирландии. С командой не работали вратарь Георгий Бущан и хавбек Тарас Степаненко.

Они продолжают восстанавливаться после травм.

До тренировки тренер Александр Петраков провел мастер-класс для детей команды «Динамо» Дублин. Этот клуб был основан украинскими эмигрантами.

После обеда сборная вылетела в Польшу, где команде предстоит сыграть матчи Лиги наций против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).

По теме:
Нидерланды обновили невероятный рекорд в матчах с Уэльсом
Эден АЗАР: «Я снова стану тем игроком, каким был»
Сергей РЕБРОВ: «Я и сейчас согласен возглавить сборную Украины»
сборная Украины по футболу Александр Петраков Лига наций Георгий Бущан Тарас Степаненко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера
Футбол | 09 июня 2022, 11:34 0
Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера
Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера

Каталонцы хотят взять фулбека в аренду с опцией выкупа

Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Футбол | 08 июня 2022, 20:17 17
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии

Старт сборной Украины в Лиге наций

Атлетико Минейро хочет арендовать хавбека Шахтера с обязательством выкупа
Футбол | 09.06.2022, 15:01
Атлетико Минейро хочет арендовать хавбека Шахтера с обязательством выкупа
Атлетико Минейро хочет арендовать хавбека Шахтера с обязательством выкупа
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Футбол | 08.06.2022, 23:50
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
Теннис | 09.06.2022, 17:45
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
07.06.2022, 16:55
Футбол
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
07.06.2022, 22:05 11
Футбол
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
08.06.2022, 18:29 1
Футбол
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
07.06.2022, 23:38 1
Теннис
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
08.06.2022, 12:53 9
Футбол
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
08.06.2022, 09:12
Бокс
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
07.06.2022, 23:13 3
Теннис
НБА. Бостон дожал Голден Стэйт в четвертой четверти и повел в финале
НБА. Бостон дожал Голден Стэйт в четвертой четверти и повел в финале
09.06.2022, 06:50
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем