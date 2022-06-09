ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике

Арбитр ФИФА Евгений Арановский прокомментировал эпизод матча Украины против Ирландии в Лиге наций, в котором игрок нашей сборной Михаил Мудрик мог заработать пенальти.

- Мы не первую игру видим это. УЕФА не рекомендует назначать легкие пенальти. Пенальти должен быть четким, чтобы всем было понятно за что. У вас в студии сейчас есть тренер (Юрий Вирт). Я думаю, он был бы не очень рад, если бы ставили такие пенальти в его ворота, я почти уверен. Да, есть контакт, мы видим, но этот контакт не такой, что Мудрик подкашивает ноги и падает.

- Был ли Мудрик близок к желтой карточке?

- Нет. При контакте УЕФА не рекомендует давать желтую за симуляцию. Если бы никакого контакта не было, тогда мы могли бы говорить, была ли симуляция. - сказал Арановский.