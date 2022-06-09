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  4. Сергей РЕБРОВ: «Динамо? Я никогда никого не подсиживал»
Украина. Премьер лига
09 июня 2022, 16:58 |
240
0

Сергей РЕБРОВ: «Динамо? Я никогда никого не подсиживал»

Тренер «Аль-Айна» - о возможном возвращении в «Динамо»

09 июня 2022, 16:58 |
240
0
Сергей РЕБРОВ: «Динамо? Я никогда никого не подсиживал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров оценил вероятность своего возвращения в «Динамо» Киев:

— Вам бы было интересно работать в чемпионате Украины, учитывая, что уровень футбола у нас сильно упадет?
— Да какой бы ни был у нас чемпионат — это первенство нашей страны! Я бы с удовольствием вернулся в Украину и помогал бы своей стране и украинским командам, но в данный момент у меня контракт с «Аль-Айном». Если бы я был иностранным тренером, конечно, мне было бы неинтересно работать в Украине, но я украинец! Если бы мне предложили работать в хорошем украинском клубе, я бы согласился без вопросов.

— Игорь Суркис говорил, что вы являетесь номером один в списке тренеров для «Динамо», если уйдет Луческу. Реально ли ваше возвращение в киевский клуб?
— Я не собираюсь ждать, пока кто-то откуда-то уйдет. Жизнь и работа тренера сопряжена с переходами, но я никогда никого не подсиживал и не ждал, когда у кого-то закончится контракт — и вот он я наготове. Я вообще считаю, что тренер всегда должен быть в тонусе и не простаивать, если есть возможность где-то работать. Пока я не знаю, где я буду в этом году или через год, но я точно буду работать. Для этого у меня достаточно сил и энергии.

Сейчас неправильно и некрасиво обсуждать, кто будет в «Динамо» после Луческу. Я считаю, что Луческу делает хорошую работу в «Динамо» и я желаю ему работать еще много лет, потому что я люблю этот клуб. Я уверен, что все болельщики благодарны Луческу за проделанную работу в «Динамо».

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Сергей Ребров Аль-Айн Динамо Киев
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Источник FanDay
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