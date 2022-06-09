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  4. Эден АЗАР: «Я снова стану тем игроком, каким был»
Лига наций
09 июня 2022, 16:34 |
394
0

Эден АЗАР: «Я снова стану тем игроком, каким был»

Хавбек сборной Бельгии – о победе над Польшей

09 июня 2022, 16:34 |
394
0
Эден АЗАР: «Я снова стану тем игроком, каким был»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал разгромную победу 6:1 над Польшей в Лиге наций:

«Я снова стану тем игроком, каким был. Я верну форму через проведенные на поле матчи и отыгранные минуты.

После матча с Нидерландами наша мотивация не могла быть сильнее. Теперь на табло совсем другой счет. После поражения мы поговорили и сделали выводы. Содержание разговора останется между нами.

Команда хорошо отреагировала на этот результат. Мы должны ответить на то поражение – у нас это получилось. Думаю, теперь многие спать спокойно – и я в том числе.

Нам осталось провести два матча – и с Уэльсом, и с Польшей мы сыграем на победу. Надеюсь, тренер даст сыграть как можно большему количеству футболистов, а не 11 или 12 игрокам. Мы – настоящая команда».

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Источник Beinsports.com
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