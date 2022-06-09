Лига чемпионов09 июня 2022, 15:48 |
636
0
Франция признала свои ошибки в организации финала Лиги чемпионов
Часть болельщиков не смогла попасть на стадион
09 июня 2022, 15:48 |
636
0
Глава полиции Парижа Дидье Лаллеман признал ошибки в работе полиции во время финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем»:
«Очевидно, это провал. Это наша ошибка. Имидж Франции пострадал», - заявил Лаллеман.
Напомним, часть болельщиков не смогла попасть на стадион, а полиция разогнала их с помощью слезоточивого газа. Начало матча отложили на 35 минут.
Ранее УЕФА принес болельщикам извинения за события на финале Лиги чемпионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июня 2022, 07:17 1
Лидер сборной Польши разочарован разгромным поражением
Футбол | 09 июня 2022, 15:01 0
Ранее Педриньо говорил, что не прочь продолжить карьеру в Бразилии
Футбол | 09.06.2022, 00:50
Футбол | 08.06.2022, 20:17
Футбол | 09.06.2022, 10:23
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.06.2022, 17:40 1
Бокс
08.06.2022, 09:58 3
07.06.2022, 18:53
08.06.2022, 18:55 5
08.06.2022, 23:44 38
07.06.2022, 16:50 16
08.06.2022, 22:59 5