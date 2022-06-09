Франция признала свои ошибки в организации финала Лиги чемпионов

Глава полиции Парижа Дидье Лаллеман признал ошибки в работе полиции во время финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем»:

«Очевидно, это провал. Это наша ошибка. Имидж Франции пострадал», - заявил Лаллеман.

Напомним, часть болельщиков не смогла попасть на стадион, а полиция разогнала их с помощью слезоточивого газа. Начало матча отложили на 35 минут.

Ранее УЕФА принес болельщикам извинения за события на финале Лиги чемпионов.