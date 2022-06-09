Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше
Все пять украинских команд выразили готовность провести свои матчи на польских аренах
Все домашние матчи украинских команд в следующем еврокубковом сезоне пройдут на стадионах в Польше.
Сообщается, что «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла» решили этот вопрос, но до конца с точными локациями пока не определились.
Единственное, что известно на текущий момент – «Шахтер» и «Динамо» будут делить один стадион, проводя в Польше свои домашние еврокубковые игры. Впрочем, название арены средства массовой информации пока не раскрывают.
Ранее сообщалось, что «Динамо» по инициативе Мирчи Луческу планирует проводить еврокубковые домашние поединки в Румынии.
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