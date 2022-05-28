Динамо хочет проводить матчи еврокубков в Румынии, Шахтер - в Польше

По информации журналиста Игоря Бурбаса, почти все украинские клубы, которые будут выступать в еврокубках, намерены играть домашние матчи в Польше.

На территории Польши готовы выступать «Шахтер», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла».

А вот «Динамо» по инициативе наставника Мирчи Луческу хочет проводить домашние еврокубковые встречи в Румынии.