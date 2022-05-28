Лига чемпионов28 мая 2022, 18:24 | Обновлено 28 мая 2022, 18:45
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Динамо хочет проводить матчи еврокубков в Румынии, Шахтер - в Польше
Почти все клубы намерены выступать в Польше
28 мая 2022, 18:24 | Обновлено 28 мая 2022, 18:45
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, почти все украинские клубы, которые будут выступать в еврокубках, намерены играть домашние матчи в Польше.
На территории Польши готовы выступать «Шахтер», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла».
А вот «Динамо» по инициативе наставника Мирчи Луческу хочет проводить домашние еврокубковые встречи в Румынии.
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