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Лига чемпионов
28 мая 2022, 18:24 | Обновлено 28 мая 2022, 18:45
164
0

Динамо хочет проводить матчи еврокубков в Румынии, Шахтер - в Польше

Почти все клубы намерены выступать в Польше

28 мая 2022, 18:24 | Обновлено 28 мая 2022, 18:45
164
0
Динамо хочет проводить матчи еврокубков в Румынии, Шахтер - в Польше
fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Бурбаса, почти все украинские клубы, которые будут выступать в еврокубках, намерены играть домашние матчи в Польше.

На территории Польши готовы выступать «Шахтер», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла».

А вот «Динамо» по инициативе наставника Мирчи Луческу хочет проводить домашние еврокубковые встречи в Румынии.

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