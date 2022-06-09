Юрий МАКСИМОВ: «Заря, Кривбасс? Я за любой вариант»
Экс-тренер «Ворсклы» – о своем будущем
Юрий Максимов, который недавно покинул пост главного тренера «Ворсклы», рассказал о своих планах на будущее:
«Конечно, я хочу продолжать тренировать. На этом жизнь не заканчивается, она продолжается. Было предложение из Азербайджана, но я не захотел туда ехать.
Работать в Украине? Сейчас самое главное, чтобы война в Украине закончилась, а потом уже будем думать о футболе. Будет предложение – с удовольствием его приму.
«Заря», «Кривбасс»? Да я за любой вариант. Кто первый сделает предложение, туда и пойду. Обиды на «Ворсклу» не осталось, я не хочу даже разговаривать на эту тему».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы хотят взять фулбека в аренду с опцией выкупа
Старт сборной Украины в Лиге наций