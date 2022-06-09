Юрий МАКСИМОВ: «Заря, Кривбасс? Я за любой вариант»

Юрий Максимов, который недавно покинул пост главного тренера «Ворсклы», рассказал о своих планах на будущее:

«Конечно, я хочу продолжать тренировать. На этом жизнь не заканчивается, она продолжается. Было предложение из Азербайджана, но я не захотел туда ехать.

Работать в Украине? Сейчас самое главное, чтобы война в Украине закончилась, а потом уже будем думать о футболе. Будет предложение – с удовольствием его приму.

«Заря», «Кривбасс»? Да я за любой вариант. Кто первый сделает предложение, туда и пойду. Обиды на «Ворсклу» не осталось, я не хочу даже разговаривать на эту тему».