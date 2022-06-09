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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Заря, Кривбасс? Я за любой вариант»
Украина. Премьер лига
09 июня 2022, 14:44 |
504
0

Юрий МАКСИМОВ: «Заря, Кривбасс? Я за любой вариант»

Экс-тренер «Ворсклы» – о своем будущем

09 июня 2022, 14:44 |
504
0
Юрий МАКСИМОВ: «Заря, Кривбасс? Я за любой вариант»
shakhtar.com. Юрий Максимов

Юрий Максимов, который недавно покинул пост главного тренера «Ворсклы», рассказал о своих планах на будущее:

«Конечно, я хочу продолжать тренировать. На этом жизнь не заканчивается, она продолжается. Было предложение из Азербайджана, но я не захотел туда ехать.

Работать в Украине? Сейчас самое главное, чтобы война в Украине закончилась, а потом уже будем думать о футболе. Будет предложение – с удовольствием его приму.

«Заря», «Кривбасс»? Да я за любой вариант. Кто первый сделает предложение, туда и пойду. Обиды на «Ворсклу» не осталось, я не хочу даже разговаривать на эту тему».

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Юрий Максимов Ворскла Полтава Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог
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Источник ТК Футбол
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