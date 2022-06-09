Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые в составе сборной Украины сыграли игроки Ганзы и Бордо
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2022, 14:16 | Обновлено 09 июня 2022, 14:44
381
0

Впервые в составе сборной Украины сыграли игроки Ганзы и Бордо

На карте клубного представительства в сборной Украины две новые точки

09 июня 2022, 14:16 | Обновлено 09 июня 2022, 14:44
381
0
Впервые в составе сборной Украины сыграли игроки Ганзы и Бордо
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с Ирландией (1:0) Даниил Сикан впервые представлял в сборной Украины немецкий чемпионат, а новичок национальной дружины Даниил Игнатенко - французский. При этом «Ганза» стала 12-м клубом бундеслиги, а «Бордо» - 2-й командой Лиги 1, делегировавших своих игроков в украинскую сборную.

В общей сложности наши «немцы» провели за главную команду страны 151 матч и забили 22 мяча, а «французы» - 5 игр, ни разу пока не отметившись голами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Немецкие клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины

Клуб

Игрок

Матчи

Голы

Бавария

Анатолий ТИМОЩУК

41

3

Байер

Андрей ВОРОНИН

29

3

Боруссия Д

Андрей ЯРМОЛЕНКО

7

6

Вальдхофф

Юрий МАКСИМОВ

2

-

Вердер

Юрий МАКСИМОВ

8

-

 

Виктор СКРИПНИК

15

-

Ганза

Даниил СИКАН

1

-

Герта

Андрей ВОРОНИН

6

-

Дармштадт

Андрей ФЕДЕЦКИЙ

1

-

Кельн

Андрей ВОРОНИН

4

-

Майнц

Андрей ВОРОНИН

10

2

Шальке

Евгений КОНОПЛЯНКА

26

8

Штутгарт

Артем КРАВЕЦ

1

-

Французские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины

Клуб

Игрок

Матчи

Голы

Бордо

Даниил ИГНАТЕНКО

1

-

Мец

Сергей СКАЧЕНКО

4

-

 

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Я и сейчас согласен возглавить сборную Украины»
Цыганков – автор одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины
«Джокеры» сборной Украины отметили голевой юбилей
сборная Украины по футболу цифры и факты Даниил Сикан Даниил Игнатенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический список соперников сборной Украины возрос до 72-х команд
Футбол | 09 июня 2022, 12:55 2
Исторический список соперников сборной Украины возрос до 72-х команд
Исторический список соперников сборной Украины возрос до 72-х команд

В премьерных матчах с европейскими командами украинцы одержали 23 победы

ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
Футбол | 09 июня 2022, 13:00 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль

Мерсисайдцы не стали продлевать соглашения ряда футболистов

Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Футбол | 08.06.2022, 23:44
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»
Футбол | 09.06.2022, 00:52
Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»
Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Футбол | 08.06.2022, 20:35
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
08.06.2022, 17:40 1
Футбол
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
09.06.2022, 00:50
Футбол
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
08.06.2022, 03:05
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
09.06.2022, 07:52
Бокс
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
07.06.2022, 16:50 16
Теннис
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
07.06.2022, 19:08 5
Теннис
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
08.06.2022, 09:12
Бокс
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
08.06.2022, 12:53 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем