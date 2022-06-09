Впервые в составе сборной Украины сыграли игроки Ганзы и Бордо

В поединке с Ирландией (1:0) Даниил Сикан впервые представлял в сборной Украины немецкий чемпионат, а новичок национальной дружины Даниил Игнатенко - французский. При этом «Ганза» стала 12-м клубом бундеслиги, а «Бордо» - 2-й командой Лиги 1, делегировавших своих игроков в украинскую сборную.

В общей сложности наши «немцы» провели за главную команду страны 151 матч и забили 22 мяча, а «французы» - 5 игр, ни разу пока не отметившись голами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Немецкие клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины

Клуб Игрок Матчи Голы Бавария Анатолий ТИМОЩУК 41 3 Байер Андрей ВОРОНИН 29 3 Боруссия Д Андрей ЯРМОЛЕНКО 7 6 Вальдхофф Юрий МАКСИМОВ 2 - Вердер Юрий МАКСИМОВ 8 - Виктор СКРИПНИК 15 - Ганза Даниил СИКАН 1 - Герта Андрей ВОРОНИН 6 - Дармштадт Андрей ФЕДЕЦКИЙ 1 - Кельн Андрей ВОРОНИН 4 - Майнц Андрей ВОРОНИН 10 2 Шальке Евгений КОНОПЛЯНКА 26 8 Штутгарт Артем КРАВЕЦ 1 -

Французские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины