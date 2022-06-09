Впервые в составе сборной Украины сыграли игроки Ганзы и Бордо
На карте клубного представительства в сборной Украины две новые точки
В поединке с Ирландией (1:0) Даниил Сикан впервые представлял в сборной Украины немецкий чемпионат, а новичок национальной дружины Даниил Игнатенко - французский. При этом «Ганза» стала 12-м клубом бундеслиги, а «Бордо» - 2-й командой Лиги 1, делегировавших своих игроков в украинскую сборную.
В общей сложности наши «немцы» провели за главную команду страны 151 матч и забили 22 мяча, а «французы» - 5 игр, ни разу пока не отметившись голами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Немецкие клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Бавария
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
41
|
3
|
Байер
|
Андрей ВОРОНИН
|
29
|
3
|
Боруссия Д
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
7
|
6
|
Вальдхофф
|
Юрий МАКСИМОВ
|
2
|
-
|
Вердер
|
Юрий МАКСИМОВ
|
8
|
-
|
|
Виктор СКРИПНИК
|
15
|
-
|
Ганза
|
Даниил СИКАН
|
1
|
-
|
Герта
|
Андрей ВОРОНИН
|
6
|
-
|
Дармштадт
|
Андрей ФЕДЕЦКИЙ
|
1
|
-
|
Кельн
|
Андрей ВОРОНИН
|
4
|
-
|
Майнц
|
Андрей ВОРОНИН
|
10
|
2
|
Шальке
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
26
|
8
|
Штутгарт
|
Артем КРАВЕЦ
|
1
|
-
Французские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Бордо
|
Даниил ИГНАТЕНКО
|
1
|
-
|
Мец
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
4
|
-
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