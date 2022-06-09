Гаттузо определился с первой трансферной целью в Валенсии

Новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо определился с первой трансферной целью в новом клубе.

По информации Джанлуки Ди Марцио, это вингер «Наполи» и сборной Италии Маттео Политано. Гаттузо уже работал с ним в период своей работы в неаполитанском клубе (2019 – 2021 годы).

В нынешнем сезоне на счету Политано 5 голов и 7 ассистов в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего итальянца оценивается в 20 миллионов евро.