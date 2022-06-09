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  4. Антонио РЮДИГЕР: «Менталитет Реала соответствует моему характеру»
Испания
09 июня 2022, 13:44 |
88
0

Антонио РЮДИГЕР: «Менталитет Реала соответствует моему характеру»

Защитник рад своему переходу в «Реал»

09 июня 2022, 13:44 |
88
0
Антонио РЮДИГЕР: «Менталитет Реала соответствует моему характеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал свой переход в «Реал»:

«Я до сих пор не могу понять окончательно, что происходит. Я еще не был в Мадриде, так что ожидаю чего-то невероятного. После матчей за Германию я окончательно смогу понять, что произошло — я ведь подписал контракт с «Реалом»!

Долгое время вокруг меня было очень много слухов. Если честно, то я рассматривал только два варианта – «Реал» и «Челси». Когда мне впервые позвонили из Мадрида, я был в шоке. Не каждый день тебе звонят из такого клуба.

Конечно, 14 кубков Лиги чемпионов — это в определенной степени может оказать давление, но это история «Реала». У этого клуба такой менталитет, соответствующий моему характеру. Я буду отдавать свое сердце в каждом матче за «Реал».

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Источник Marca
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