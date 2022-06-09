Юрий ПАНЬКИВ: «Очень важно было одержать победу над Ирландией»

Бывший голкипер сборной Украины Юрий Панькив прокомментировал победу команды Александра Петракова над Ирландией (1:0) в Лиге наций.

«Надо поздравить сборную с победой. Молодцы. Очень важно было одержать победу, три очка.

Да, было понятно, что психологически будет очень тяжело. Хотя и сменили состав, но нужно было добиться победы.

Хочется поздравить Андрея (Лунина) с хорошей игрой. В тот момент, когда требовалось, он помог, выручил. Это было важно для него (не пропустить) – он это и сделал», - сказал Панькив.