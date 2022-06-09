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  4. Юрий ВИРТ: «Победа Украины над Ирландией была валидольной»
Лига наций
09 июня 2022, 13:24 | Обновлено 09 июня 2022, 13:26
355
0

Юрий ВИРТ: «Победа Украины над Ирландией была валидольной»

Специалист – о первом матче команды Александра Петракова в Лиге наций

09 июня 2022, 13:24 | Обновлено 09 июня 2022, 13:26
355
0
Юрий ВИРТ: «Победа Украины над Ирландией была валидольной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Ирландии (1:0) в Лиге наций.

«В первую очередь нужно поздравить нашу сборную с хорошим результатом. Победа была валидольной и не была такой яркой, как против Шотландии. Она была тяжелой, но заслуженной.

Здесь можем вернуться сразу к везению – то, чего у нас не было против Уэльса. Нет много голевых моментов, и мы забиваем с раздевалки гол, когда залетает из центра поля этот штрафной. И плюс, как Лунин переводил мяч в перекладину.

Я считаю, что ребята справились со своей задачей. До 75-й минуты контролировали весь ход, а в концовке играли на результат», - сказал Вирт.

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Источник Футбол 1/2/3
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