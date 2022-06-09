Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2022, 13:04 | Обновлено 09 июня 2022, 13:10
323
0

Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины

Капитанскую премьеру в национальной дружине хавбек «Динамо» отметил в 31 год 37 дней

09 июня 2022, 13:04 | Обновлено 09 июня 2022, 13:10
323
0
Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

На матч с Ирландией (1:0) сборную Украины впервые вывел на поле 31-летний Сергей Сидорчук. Он стал 30-м капитаном в истории нашей национальной дружины, в том числе всего 8-м, чья премьера в этом статусе состоялась в официальных играх, и 10-м, кто дебютировал на этом поприще в возрасте свыше 30 лет.

К слову, в более «почтенном» возрасте первый поединок в качестве капитана провели только Вячеслав Шевчук, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Артем Федецкий и Геннадий Литовченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные капитаны-дебютанты сборной Украины

Возраст  

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

37 лет 16 дней

Вячеслав ШЕВЧУК

29.05.2016

ТМ

Румыния (н)

4:3

32 года348 дней

Андрей ПЯТОВ

11.06.2017

ЧМ

Финляндия (г)

2:1

31 год 288 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

23.05.2021

ТМ

Бахрейн (д)

1:1

31 год 203 дня

Артем ФЕДЕЦКИЙ

15.11.2016

ТМ

Сербия (д)

2:0

31 год 63 дня

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

13.11.1994

ЧЕ

Эстония (д)

3:0

31 год 37 дней

Сергей СИДОРЧУК

08.06.2022

ЛН

Ирландия (г)

1:0

30 лет 323 дня

Александр КУЧЕР

10.09.2013

ЧМ

Англия (д)

0:0

30 лет 220 дней

Руслан РОТАНЬ

05.06.2012

ТМ

Турция (н)

0:2

30 лет 112 дней

Андрей ГУСИН

02.04.2003

ТМ

Латвия (д)

1:0

30 лет 87 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

30.03.2005

ЧМ

Дания (д)

1:0

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

По теме:
Цыганков – автор одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины
«Джокеры» сборной Украины отметили голевой юбилей
Юрий ПАНЬКИВ: «Очень важно было одержать победу над Ирландией»
цифры и факты Сергей Сидорчук сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Футбол | 08 июня 2022, 20:35 0
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб

Звездный валлиец может продолжить карьеру в «Хетафе»

Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Футбол | 08 июня 2022, 18:29 1
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»

Владимир Езерский рассказал о том, как команда не вышла на Евро-2022

Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
Киберспорт | 09.06.2022, 09:28
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Футбол | 08.06.2022, 23:44
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
Футбол | 09.06.2022, 13:00
ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
08.06.2022, 09:58 3
Футбол
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
08.06.2022, 18:55 5
Волейбол
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
08.06.2022, 12:53 9
Футбол
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
08.06.2022, 17:40 1
Футбол
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
07.06.2022, 08:09
Война
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
09.06.2022, 00:20 1
Футбол
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
07.06.2022, 16:55
Футбол
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
07.06.2022, 19:08 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем