Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины
Капитанскую премьеру в национальной дружине хавбек «Динамо» отметил в 31 год 37 дней
На матч с Ирландией (1:0) сборную Украины впервые вывел на поле 31-летний Сергей Сидорчук. Он стал 30-м капитаном в истории нашей национальной дружины, в том числе всего 8-м, чья премьера в этом статусе состоялась в официальных играх, и 10-м, кто дебютировал на этом поприще в возрасте свыше 30 лет.
К слову, в более «почтенном» возрасте первый поединок в качестве капитана провели только Вячеслав Шевчук, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Артем Федецкий и Геннадий Литовченко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные капитаны-дебютанты сборной Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 16 дней
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
29.05.2016
|
ТМ
|
Румыния (н)
|
4:3
|
32 года348 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
11.06.2017
|
ЧМ
|
Финляндия (г)
|
2:1
|
31 год 288 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
23.05.2021
|
ТМ
|
Бахрейн (д)
|
1:1
|
31 год 203 дня
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
15.11.2016
|
ТМ
|
Сербия (д)
|
2:0
|
31 год 63 дня
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Эстония (д)
|
3:0
|
31 год 37 дней
|
Сергей СИДОРЧУК
|
08.06.2022
|
ЛН
|
Ирландия (г)
|
1:0
|
30 лет 323 дня
|
Александр КУЧЕР
|
10.09.2013
|
ЧМ
|
Англия (д)
|
0:0
|
30 лет 220 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
05.06.2012
|
ТМ
|
Турция (н)
|
0:2
|
30 лет 112 дней
|
Андрей ГУСИН
|
02.04.2003
|
ТМ
|
Латвия (д)
|
1:0
|
30 лет 87 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
30.03.2005
|
ЧМ
|
Дания (д)
|
1:0
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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