Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины

На матч с Ирландией (1:0) сборную Украины впервые вывел на поле 31-летний Сергей Сидорчук. Он стал 30-м капитаном в истории нашей национальной дружины, в том числе всего 8-м, чья премьера в этом статусе состоялась в официальных играх, и 10-м, кто дебютировал на этом поприще в возрасте свыше 30 лет.

К слову, в более «почтенном» возрасте первый поединок в качестве капитана провели только Вячеслав Шевчук, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Артем Федецкий и Геннадий Литовченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные капитаны-дебютанты сборной Украины

Возраст Игрок Дата Ранг Соперник Счет 37 лет 16 дней Вячеслав ШЕВЧУК 29.05.2016 ТМ Румыния (н) 4:3 32 года348 дней Андрей ПЯТОВ 11.06.2017 ЧМ Финляндия (г) 2:1 31 год 288 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 23.05.2021 ТМ Бахрейн (д) 1:1 31 год 203 дня Артем ФЕДЕЦКИЙ 15.11.2016 ТМ Сербия (д) 2:0 31 год 63 дня Геннадий ЛИТОВЧЕНКО 13.11.1994 ЧЕ Эстония (д) 3:0 31 год 37 дней Сергей СИДОРЧУК 08.06.2022 ЛН Ирландия (г) 1:0 30 лет 323 дня Александр КУЧЕР 10.09.2013 ЧМ Англия (д) 0:0 30 лет 220 дней Руслан РОТАНЬ 05.06.2012 ТМ Турция (н) 0:2 30 лет 112 дней Андрей ГУСИН 02.04.2003 ТМ Латвия (д) 1:0 30 лет 87 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 30.03.2005 ЧМ Дания (д) 1:0

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.