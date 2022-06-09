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  4. Денис ПОПОВ: «Мы были так близко к мечте...»
Лига наций
09 июня 2022, 10:23 | Обновлено 09 июня 2022, 10:57
155
1

Денис ПОПОВ: «Мы были так близко к мечте...»

Защитник сборной Украины – о невыходе на чемпионат мира

09 июня 2022, 10:23 | Обновлено 09 июня 2022, 10:57
155
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Денис ПОПОВ: «Мы были так близко к мечте...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Защитник сборной Украины Денис Попов прокомментировал матч против Ирландии (1:0) в рамках Лиги наций:

– Мы первый раз вышли таким составом. Конечно, не все удавалось, но мы пытались добиться результата, и это нам удалось. Мы хорошо стартовали в турнире.

– Как тренер оценил сегодняшний матч?
– Еще не оценивал, только поздравил с победой. А более подробное рассмотрение матча и оценки игрокам будут чуть позже.

– Как вы «разряжались» после Уэльса?
– Да, в принципе, ничего особенного не делали. Говорю лично за себя, но и видел лицо партнеров – все были разорены… Мы были так близко к мечте, это очень досадно.

– Трудно было настраиваться на игру против Ирландии, которая, по сути, сейчас ничего не решает, после двух предыдущих матчей?
– Я бы не сказал, что эта игра менее важна. Тренер настраивал нас, говорил, что начинаем наш путь поначалу. Лично для меня каких-то дополнительных стимулов не требовалось, ведь я давно не играл и настраивался серьезно.

– Что скажете о сопернике?
– Хорошая команда. Это была не самая легкая игра, соперник давал достойный отпор.

– Сегодня на поле не было многих ваших лидеров, труднее ли было играть?
– Да, не было наших сильных игроков, но тренер выбрал такой состав, поэтому нужно было играть и показывать свою игру.

Влад ДУДКА

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Источник Sport.ua
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Rolan Stkomarovskiy
Треба більше працювати та краще грати. Коли в збірній Україні буде хоча би 5-6 гравців, що є гравцями основних складів провідних команд Євпопи з топ-5 ліг - тоді збірна буде стабільно грати в ЧС в майбутньому.В нас посередня збірна. Тому інколи виграємо, як з Швецією, а потім програємо як з Австрією. Прогрес є, але потрібно більше працювати. Тоді буде більше якісних гравців, якісних тренерів.В нас станом на зараз жодного гравця, який грає в топ-клубі Європи стабільним гравцем основного складу. Зінченко та Маліновський грають, але десь 50% сидять на лавці для запасних. Тому банально наш рівень зараз - середній.
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