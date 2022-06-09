Денис ПОПОВ: «Мы были так близко к мечте...»
Защитник сборной Украины – о невыходе на чемпионат мира
Защитник сборной Украины Денис Попов прокомментировал матч против Ирландии (1:0) в рамках Лиги наций:
– Мы первый раз вышли таким составом. Конечно, не все удавалось, но мы пытались добиться результата, и это нам удалось. Мы хорошо стартовали в турнире.
– Как тренер оценил сегодняшний матч?
– Еще не оценивал, только поздравил с победой. А более подробное рассмотрение матча и оценки игрокам будут чуть позже.
– Как вы «разряжались» после Уэльса?
– Да, в принципе, ничего особенного не делали. Говорю лично за себя, но и видел лицо партнеров – все были разорены… Мы были так близко к мечте, это очень досадно.
– Трудно было настраиваться на игру против Ирландии, которая, по сути, сейчас ничего не решает, после двух предыдущих матчей?
– Я бы не сказал, что эта игра менее важна. Тренер настраивал нас, говорил, что начинаем наш путь поначалу. Лично для меня каких-то дополнительных стимулов не требовалось, ведь я давно не играл и настраивался серьезно.
– Что скажете о сопернике?
– Хорошая команда. Это была не самая легкая игра, соперник давал достойный отпор.
– Сегодня на поле не было многих ваших лидеров, труднее ли было играть?
– Да, не было наших сильных игроков, но тренер выбрал такой состав, поэтому нужно было играть и показывать свою игру.
Влад ДУДКА
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