Элина СВИТОЛИНА: «Сделаю все, чтобы помочь Украине»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая стала вторым амбассадором фандрайзинговой платформы United24, рассказала детальнее об этой инициативе.

«Вчера у меня был Zoom-звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским. Прекрасная новость: теперь я официально стала послом платформы для сбора средств UNITED24.

Я всегда гордилась тем, что я украинка и приносила победы для своей родины. Сегодня, когда она столкнулась с настолько подлым, жестоким и беспощадным врагом, я тоже не буду в стороне.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь своей стране выиграть важнейшее сражение. На этот раз – вне теннисного корта.

Для меня большая честь стать частью инициативы, которая дает людям надежду, помогает им выжить и бороться. Украинским врачам и парамедикам, рискующим жизнью, рвущимся в зоны боевых действий, чтобы спасать жизнь, нужны медицинские средства и современное оборудование. Я очень уважаю и поддерживаю эту ежедневную жертву, поэтому собираюсь сосредоточить свою деятельность именно на этом.

Вместе с моим украинским коллегой Андреем Шевченко, присоединившимся к платформе раньше, мы сделаем все возможное, чтобы объединить мировое сообщество вокруг поддержки направления «Медицинская помощь», - сказала Свитолина.