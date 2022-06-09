ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»

В поединке Лиги наций сборная Бельгии на своем поле разгромила Польшу со счетом 6:1.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал этот провал.

«Этот матч заставит нас о многом задуматься, задать много вопросов в различных частях плана игры и общей стратегии, а также даст урок того, как играть против таких команд. Даже нападающим приходилось отходить вглубь и помогать в обороне, что требовало больших усилий. После этого сложно набраться сил снова атаковать. Иногда приходится балансировать между оборонительной и атакующей игрой. Нам часто не хватало сил, чтобы выйти и удерживать мяч. Бельгийцы не играли с высоким прессингом, но в то же время мы не искали возможностей больше владеть мячом, чтобы играть быстрее. Мы были слишком статичны», - сказал Левандовски.

В следующем матче сборная Польши сыграет с Нидерландами, а Бельгия встретится с Уэльсом.