ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»
Лидер сборной Польши разочарован разгромным поражением
В поединке Лиги наций сборная Бельгии на своем поле разгромила Польшу со счетом 6:1.
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал этот провал.
«Этот матч заставит нас о многом задуматься, задать много вопросов в различных частях плана игры и общей стратегии, а также даст урок того, как играть против таких команд. Даже нападающим приходилось отходить вглубь и помогать в обороне, что требовало больших усилий. После этого сложно набраться сил снова атаковать. Иногда приходится балансировать между оборонительной и атакующей игрой. Нам часто не хватало сил, чтобы выйти и удерживать мяч. Бельгийцы не играли с высоким прессингом, но в то же время мы не искали возможностей больше владеть мячом, чтобы играть быстрее. Мы были слишком статичны», - сказал Левандовски.
В следующем матче сборная Польши сыграет с Нидерландами, а Бельгия встретится с Уэльсом.
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