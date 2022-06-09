Лига наций09 июня 2022, 06:15 | Обновлено 09 июня 2022, 06:34
46
0
Сидорчук провел 50-й матч за сборную Украины
Круглая цифра в карьере украинца
09 июня 2022, 06:15 | Обновлено 09 июня 2022, 06:34
46
0
В матче Лиги наций сборная Украины обыграла Ирландию со счетом 1:0.
В стартовом составе команды вышел Сергей Сидорчук. 31-летний хавбек «Динамо» был капитаном команды.
Для Сидорчука этот матч стал 50-м в составе сборной Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2022, 18:29 0
Владимир Езерский рассказал о том, как команда не вышла на Евро-2022
Футбол | 08 июня 2022, 09:58 3
Последний год Антон Шиндер отыграл в Германии за «Швабах»
Баскетбол | 09.06.2022, 04:22
Футбол | 08.06.2022, 23:44
Футбол | 09.06.2022, 00:14
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.06.2022, 17:40 1
08.06.2022, 18:55 5
08.06.2022, 18:11
07.06.2022, 16:50 16
07.06.2022, 06:00
07.06.2022, 19:08 5
07.06.2022, 13:31 16
07.06.2022, 21:10 6