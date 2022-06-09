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  4. Сидорчук провел 50-й матч за сборную Украины
Лига наций
09 июня 2022, 06:15 | Обновлено 09 июня 2022, 06:34
46
0

Сидорчук провел 50-й матч за сборную Украины

Круглая цифра в карьере украинца

09 июня 2022, 06:15 | Обновлено 09 июня 2022, 06:34
46
0
Сидорчук провел 50-й матч за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги наций сборная Украины обыграла Ирландию со счетом 1:0.

В стартовом составе команды вышел Сергей Сидорчук. 31-летний хавбек «Динамо» был капитаном команды.

Для Сидорчука этот матч стал 50-м в составе сборной Украины.

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сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций Ирландия - Украина Сергей Сидорчук
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Источник Sport.ua
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