Лестер готов продать Тилеманса Арсеналу

«Арсенал» ведет переговоры с «Лестером» по трансферу бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.

Как сообщает источник, «лисы» требуют за футболиста 28 миллионов евро, так как его контракт с клубом истекает через год. Представители «Арсенала» уже провели переговоры с агентом хавбека.

В минувшем сезоне 25-летний Тилеманс провел за «Лестер» 50 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что кроме Тилеманса «Арсенал» хочет купить Габриэля Жезуса.