Лестер готов продать Тилеманса Арсеналу
Лондонцы в ближайшее время могут оформить трансфер
«Арсенал» ведет переговоры с «Лестером» по трансферу бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.
Как сообщает источник, «лисы» требуют за футболиста 28 миллионов евро, так как его контракт с клубом истекает через год. Представители «Арсенала» уже провели переговоры с агентом хавбека.
В минувшем сезоне 25-летний Тилеманс провел за «Лестер» 50 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что кроме Тилеманса «Арсенал» хочет купить Габриэля Жезуса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций в Дублине
С такой инициативой выступил президент «Эвертона» Фархад Мошири