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  4. Лестер готов продать Тилеманса Арсеналу
Англия
09 июня 2022, 06:01 |
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Лестер готов продать Тилеманса Арсеналу

Лондонцы в ближайшее время могут оформить трансфер

09 июня 2022, 06:01 |
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Лестер готов продать Тилеманса Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» ведет переговоры с «Лестером» по трансферу бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.

Как сообщает источник, «лисы» требуют за футболиста 28 миллионов евро, так как его контракт с клубом истекает через год. Представители «Арсенала» уже провели переговоры с агентом хавбека.

В минувшем сезоне 25-летний Тилеманс провел за «Лестер» 50 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что кроме Тилеманса «Арсенал» хочет купить Габриэля Жезуса.

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Арсенал Лондон Лестер Юри Тилеманс трансферы АПЛ
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Источник Goal.com
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