Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Сделан первый шаг к главной цели этой Лиги наций»
Лига наций
09 июня 2022, 05:31 |
332
0

Андрей ПАВЕЛКО: «Сделан первый шаг к главной цели этой Лиги наций»

Президент УАФ поздравил сборную Украины с победой

09 июня 2022, 05:31 |
332
0
Андрей ПАВЕЛКО: «Сделан первый шаг к главной цели этой Лиги наций»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко эмоционально отреагировал на победу национальной команды в матче с Ирландией (1:0).

«Украина стартует с победы в Лиге наций-2022/2023! Хладнокровная и мастеровитая игра команды Александра Петракова, заслуженный результат и лучшие болельщики, пришедшие на стадион «Авива» в Дублине, поддержать нашу сборную! Важные первые три очка в третьем розыгрыше турнира! Это первый шаг к главной цели этой Лиги наций — возвращению в Лигу А.

Поздравляю всех болельщиков, а в первую очередь наших воинов на передовой, футболистов и тренерский штаб с этой победой! Удачной подготовки команде к матчу против Армении, который состоится 11 июня в польской Лодзи! Слава Героям! Слава Украине!»

По теме:
Сидорчук провел 50-й матч за сборную Украины
Тарас КАЧАРАБА: Получился красивый гол, который, к сожалению, не засчитали
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Армения
сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций Ирландия - Украина Андрей Павелко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Футбол | 08 июня 2022, 09:58 3
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь

Последний год Антон Шиндер отыграл в Германии за «Швабах»

Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Футбол | 08 июня 2022, 18:29 0
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»

Владимир Езерский рассказал о том, как команда не вышла на Евро-2022

ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
Футбол | 08.06.2022, 22:59
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда
Футбол | 09.06.2022, 00:14
ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда
ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда
Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Футбол | 09.06.2022, 04:43
Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
07.06.2022, 15:40 2
Бокс
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
07.06.2022, 13:31 16
Футбол
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
08.06.2022, 12:00
Бокс
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
07.06.2022, 00:40 4
Футбол
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
08.06.2022, 20:17 17
Футбол
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
07.06.2022, 22:05 10
Футбол
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
07.06.2022, 08:09
Война
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
07.06.2022, 16:50 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем