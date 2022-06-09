Андрей ПАВЕЛКО: «Сделан первый шаг к главной цели этой Лиги наций»
Президент УАФ поздравил сборную Украины с победой
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко эмоционально отреагировал на победу национальной команды в матче с Ирландией (1:0).
«Украина стартует с победы в Лиге наций-2022/2023! Хладнокровная и мастеровитая игра команды Александра Петракова, заслуженный результат и лучшие болельщики, пришедшие на стадион «Авива» в Дублине, поддержать нашу сборную! Важные первые три очка в третьем розыгрыше турнира! Это первый шаг к главной цели этой Лиги наций — возвращению в Лигу А.
Поздравляю всех болельщиков, а в первую очередь наших воинов на передовой, футболистов и тренерский штаб с этой победой! Удачной подготовки команде к матчу против Армении, который состоится 11 июня в польской Лодзи! Слава Героям! Слава Украине!»
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