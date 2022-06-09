Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ГИТЧЕНКО: «Футбол – лучшее лекарство от негативных мыслей»
Украина. Первая лига
09 июня 2022, 02:59 |
14
0

Андрей ГИТЧЕНКО: «Футбол – лучшее лекарство от негативных мыслей»

Защитник «Полесья» с нетерпением ждет начала нового сезона

09 июня 2022, 02:59 |
14
0
Андрей ГИТЧЕНКО: «Футбол – лучшее лекарство от негативных мыслей»
ФК Полесье. Андрей Гитченко

37-летний защитник «Полесья» Андрей Гитченко пока не собирается завязывать с профессиональной карьерой.

«Я еще на один сезон продлил контракт с клубом. Как долго буду выступать? Вопрос, знаете ли, философский. Закончить можно на любой тренировке. Пока здоровье позволяет, пока получается - буду играть. Как только пойму, что не могу, - тотчас же закончу.

Мне кажется, все ждут начала нового сезона. После печальных событий 24 февраля разговоры о футболе были неактуальны. Но время прошло. Нужно помочь людям избавиться от негативных мыслей. Футбол - лучшее лекарство».

По теме:
Рустам ХУДЖАМОВ: «Президенту Полесья можно поаплодировать»
ХУДЖАМОВ: «Если ситуация станет критической, вернемся и возьмем оружие»
Будковский продолжит карьеру в клубе второго дивизиона чемпионата Турции
Андрей Гитченко Полесье Житомир
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footboom
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Бокс | 08 июня 2022, 09:12 0
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа

Похоже, бой точно не состоится 23 июля

Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Футбол | 08 июня 2022, 11:09 3
Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией

Также в список не попали Степаненко и Ярмоленко

Шапаренко стал лучшим игроком матча Ирландия – Украина по версии Whoscored
Футбол | 09.06.2022, 02:42
Шапаренко стал лучшим игроком матча Ирландия – Украина по версии Whoscored
Шапаренко стал лучшим игроком матча Ирландия – Украина по версии Whoscored
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Футбол | 08.06.2022, 12:53
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Без шансов. Надежда Киченок уступила в парном разряде турнира в Ноттингеме
Теннис | 08.06.2022, 20:13
Без шансов. Надежда Киченок уступила в парном разряде турнира в Ноттингеме
Без шансов. Надежда Киченок уступила в парном разряде турнира в Ноттингеме
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
08.06.2022, 17:40 1
Футбол
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
08.06.2022, 22:59 5
Футбол
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
07.06.2022, 13:31 16
Футбол
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
08.06.2022, 18:11
Бокс
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
07.06.2022, 19:08 5
Теннис
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
07.06.2022, 21:10 6
Футбол
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
07.06.2022, 08:09
Война
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
07.06.2022, 23:13 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем