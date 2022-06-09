Андрей ГИТЧЕНКО: «Футбол – лучшее лекарство от негативных мыслей»

37-летний защитник «Полесья» Андрей Гитченко пока не собирается завязывать с профессиональной карьерой.

«Я еще на один сезон продлил контракт с клубом. Как долго буду выступать? Вопрос, знаете ли, философский. Закончить можно на любой тренировке. Пока здоровье позволяет, пока получается - буду играть. Как только пойму, что не могу, - тотчас же закончу.

Мне кажется, все ждут начала нового сезона. После печальных событий 24 февраля разговоры о футболе были неактуальны. Но время прошло. Нужно помочь людям избавиться от негативных мыслей. Футбол - лучшее лекарство».