Лига наций09 июня 2022, 02:42 |
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Шапаренко стал лучшим игроком матча Ирландия – Украина по версии Whoscored
Полузащитник сборной Украины получил наивысшую оценку
09 июня 2022, 02:42 |
121
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В матче Лиги наций сборная Украины обыграла Ирландию со счетом 1:0.
По мнению авторитетного портала Whoscored лучшим игроком встречи стал полузащитник «сине-желтых» Николай Шапаренко, получивший оценку 7,9.
Высокий балл (7,8) получил Андрей Лунин, благодаря сейву которого наша команда удержала победный результат.
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