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  4. Шапаренко стал лучшим игроком матча Ирландия – Украина по версии Whoscored
Лига наций
09 июня 2022, 02:42 |
121
0

Шапаренко стал лучшим игроком матча Ирландия – Украина по версии Whoscored

Полузащитник сборной Украины получил наивысшую оценку

09 июня 2022, 02:42 |
121
0
Шапаренко стал лучшим игроком матча Ирландия – Украина по версии Whoscored
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги наций сборная Украины обыграла Ирландию со счетом 1:0.

По мнению авторитетного портала Whoscored лучшим игроком встречи стал полузащитник «сине-желтых» Николай Шапаренко, получивший оценку 7,9.

Высокий балл (7,8) получил Андрей Лунин, благодаря сейву которого наша команда удержала победный результат.

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Источник Sport.ua
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