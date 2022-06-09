Еще один претендент на Вернидуба. Украинец может возглавить Нефтчи

На заседании Наблюдательного совета азербайджанского «Нефтчи» было принято решение не продлевать контракт с главным тренером команды Самиром Абасовым.

Сообщается, что на данный момент есть две кандидатуры на пост главного тренера бакинской команды. Это Виктор Гончаренко и Юрий Вернидуб, который официально покинул пост наставника молдавского «Шерифа».

Окончательное решение будет принято до 14 июня.