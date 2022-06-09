Другие новости09 июня 2022, 01:03 |
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Еще один претендент на Вернидуба. Украинец может возглавить Нефтчи
Азербайджанский клуб рассматривает две кандидатуры
09 июня 2022, 01:03 |
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На заседании Наблюдательного совета азербайджанского «Нефтчи» было принято решение не продлевать контракт с главным тренером команды Самиром Абасовым.
Сообщается, что на данный момент есть две кандидатуры на пост главного тренера бакинской команды. Это Виктор Гончаренко и Юрий Вернидуб, который официально покинул пост наставника молдавского «Шерифа».
Окончательное решение будет принято до 14 июня.
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