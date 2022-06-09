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  4. Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»
Чемпионат мира
09 июня 2022, 00:52 |
831
0

Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»

У наставника сборной Шотландии есть вопросы к УЕФА

09 июня 2022, 00:52 |
831
0
Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение Украины от Уэльса 0:1 в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Я смотрел этот матч. Эту игру не сложно было смотреть. Мне было жаль Украину, потому что им пришлось отдать все силы в матче на «Хэмпдене», а затем через три дня они должны были снова играть выездной матч. Это была трудная задача.

Я не уверен, что эта игра состоялась в соответствии с фейр-плей и спортивной честностью со стороны УЕФА. Украине было тяжело, и я это чувствовал. Но поздравляю Уэльса, не буду уменьшать их заслуги».

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Стив Кларк сборная Шотландии по футболу Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Источник The Scotsman
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