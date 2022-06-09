Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»
У наставника сборной Шотландии есть вопросы к УЕФА
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение Украины от Уэльса 0:1 в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022:
«Я смотрел этот матч. Эту игру не сложно было смотреть. Мне было жаль Украину, потому что им пришлось отдать все силы в матче на «Хэмпдене», а затем через три дня они должны были снова играть выездной матч. Это была трудная задача.
Я не уверен, что эта игра состоялась в соответствии с фейр-плей и спортивной честностью со стороны УЕФА. Украине было тяжело, и я это чувствовал. Но поздравляю Уэльса, не буду уменьшать их заслуги».
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