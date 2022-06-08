Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
Лига наций
08 июня 2022, 22:59 | Обновлено 08 июня 2022, 23:23
9667
4

ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!

Сборная Украины играет в Лиге наций 2022/23 матч против команды Ирландии.

08 июня 2022, 22:59 | Обновлено 08 июня 2022, 23:23
9667
4
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины играет в Лиге наций 2022/23 матч второго тура против команды Ирландии.

Виктор Цыганков открыл счёт! 1:0 в пользу Украины! После навеса с фланга в штрафную никто не коснулся мяча, и тот залетел в сетку.

ГОЛ! 0:1. Виктор Цыганков, 48 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

По теме:
Тарас КАЧАРАБА: «Всегда важно начать с победы»
ВИДЕО. Судьи VAR не засчитали гол Качарабы из-за офсайда
Ирландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций видео голов и обзор Ирландия - Украина Виктор Цыганков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Волейбол | 08 июня 2022, 18:55 4
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги

Выиграв у Венгрии со счетом 3:0, румынские волейболистки заняли первое место в группе С

Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Футбол | 08 июня 2022, 20:17 17
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии

Старт сборной Украины в Лиге наций

Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Футбол | 08.06.2022, 09:58
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
Футбол | 08.06.2022, 12:22
Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Футбол | 08.06.2022, 20:35
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Новини партнерів
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NachoBarbero
Філімонову сподобається гол 
Ответить
+8
maksum139
Топ гол, у Качараби теж був класний якби не положення поза грою.
Ответить
+1
Валерій Слупко
чому курйозний? Ви ж спортивний сайт.
Ответить
0
IgorIgor
Хорошо так закрутил мяч, он наверное сам такого не ожидал отличный удар. Браво Витя,  сегодня лучший!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
07.06.2022, 08:09
Война
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
07.06.2022, 23:38 1
Теннис
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
08.06.2022, 12:53 6
Футбол
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
07.06.2022, 19:08 5
Теннис
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
07.06.2022, 21:10 6
Футбол
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
07.06.2022, 07:00
Бокс
Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
08.06.2022, 11:09 3
Футбол
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
07.06.2022, 00:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем