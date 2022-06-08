Лига наций08 июня 2022, 22:59 | Обновлено 08 июня 2022, 23:23
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ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
Сборная Украины играет в Лиге наций 2022/23 матч против команды Ирландии.
08 июня 2022, 22:59 | Обновлено 08 июня 2022, 23:23
9667
4
Сборная Украины играет в Лиге наций 2022/23 матч второго тура против команды Ирландии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Виктор Цыганков открыл счёт! 1:0 в пользу Украины! После навеса с фланга в штрафную никто не коснулся мяча, и тот залетел в сетку.
ГОЛ! 0:1. Виктор Цыганков, 48 мин.
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Комментарии 4
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Філімонову сподобається гол
Топ гол, у Качараби теж був класний якби не положення поза грою.
чому курйозний? Ви ж спортивний сайт.
Хорошо так закрутил мяч, он наверное сам такого не ожидал отличный удар. Браво Витя, сегодня лучший!
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