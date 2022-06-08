ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!

Сборная Украины играет в Лиге наций 2022/23 матч второго тура против команды Ирландии.

Виктор Цыганков открыл счёт! 1:0 в пользу Украины! После навеса с фланга в штрафную никто не коснулся мяча, и тот залетел в сетку.

ГОЛ! 0:1. Виктор Цыганков, 48 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine