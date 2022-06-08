Бирмингем. Ястремская попала в основную сетку

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступит в основной сетке травяного турнира WTA в Бирмингеме (Англия). Турнир пройдет с 13 по 19 июня.

С турнира снялись Эмма Радукану и Юлия Путинцева. Их место в основной сетке займут Ястремская и Кайя Юван из Словении.

Вчера Ястремская вылетела с турнира в Хертогенбосе.