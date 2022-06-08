WTA08 июня 2022, 22:54 |
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Бирмингем. Ястремская попала в основную сетку
Украинской теннисистке не нужно будет проходить квалификацию
08 июня 2022, 22:54 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступит в основной сетке травяного турнира WTA в Бирмингеме (Англия). Турнир пройдет с 13 по 19 июня.
С турнира снялись Эмма Радукану и Юлия Путинцева. Их место в основной сетке займут Ястремская и Кайя Юван из Словении.
Вчера Ястремская вылетела с турнира в Хертогенбосе.
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