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  4. Ювентус вступил в гонку за Берарди
Италия
08 июня 2022, 21:54 |
278
0

Ювентус вступил в гонку за Берарди

Вингер «Сассуоло» является альтернативой Анхелю Ди Марии

08 июня 2022, 21:54 |
278
0
Ювентус вступил в гонку за Берарди
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» присоединился к числу клубов, которые проявляют интерес к вингеру «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди.

Туринский клуб переключил свое внимание на Берарди после того, как возникли трудности с подписанием Анхеля Ди Марии. Аргентинец сейчас склоняется к переходу в «Барселону».

В нынешнем сезоне на счету Берарди 15 голов и 17 ассистов в 34 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Трансферная стоимость 27-летнего итальянца оценивается в 35 миллионов евро.

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Сассуоло Доменико Берарди Ювентус Анхель Ди Мария
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