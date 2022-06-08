Ювентус вступил в гонку за Берарди
Вингер «Сассуоло» является альтернативой Анхелю Ди Марии
«Ювентус» присоединился к числу клубов, которые проявляют интерес к вингеру «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди.
Туринский клуб переключил свое внимание на Берарди после того, как возникли трудности с подписанием Анхеля Ди Марии. Аргентинец сейчас склоняется к переходу в «Барселону».
В нынешнем сезоне на счету Берарди 15 голов и 17 ассистов в 34 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Трансферная стоимость 27-летнего итальянца оценивается в 35 миллионов евро.
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