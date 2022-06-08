Ливерпуль готовит 80 миллионов евро на форварда Бенфики
Дарвин Нуньес покинет «Бенфику» летом
«Ливерпуль» в ближайшее время планирует сделать предложение по форварду «Бенфики» Дарвину Нуньесу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, «Ливерпуль» предложит примерно 80 миллионов евро плюс бонусы. Также Нуньесом интересуется «Манчестер Юнайтед», однако ранее сообщалось, что форвард не хочет присоединяться к «Красным дьяволам» из-за того, что они не выступают в Лиге чемпионов.
Подписание «Ливерпулем» Нуньеса может открыть путь к трансферу Садио Мане в «Баварию». В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Нуньеса 34 гола и 4 ассиста в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах.
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