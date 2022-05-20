Одноклубник Яремчука отказал Ман Юнайтед

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Как сообщает RMC Sport, футболист имел предложения, но принял решение отказаться от перехода, поскольку хочет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В сезоне-2021/2022 Нуньес провел 41 матч, забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ и не сможет подняться выше. При этом команда по итогам заключительного тура АПЛ может опуститься на седьмое место и не попасть в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет подписать Дарвина Нуньеса.