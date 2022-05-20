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Англия
20 мая 2022, 12:00 | Обновлено 20 мая 2022, 12:03
264
0

Одноклубник Яремчука отказал Ман Юнайтед

Дарвин Нуньес хочет играть в Лиге чемпионов

20 мая 2022, 12:00 | Обновлено 20 мая 2022, 12:03
264
0
Одноклубник Яремчука отказал Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Как сообщает RMC Sport, футболист имел предложения, но принял решение отказаться от перехода, поскольку хочет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В сезоне-2021/2022 Нуньес провел 41 матч, забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ и не сможет подняться выше. При этом команда по итогам заключительного тура АПЛ может опуститься на седьмое место и не попасть в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет подписать Дарвина Нуньеса.

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Дарвин Нуньес Манчестер Юнайтед Бенфика трансферы
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Источник RMC Sport
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