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  4. Атлетико работает над трансфером Нуньеса
Испания
16 мая 2022, 20:59 |
302
0

Атлетико работает над трансфером Нуньеса

Форвард «Бенфики» может продолжить карьеру в Испании

16 мая 2022, 20:59 |
302
0
Атлетико работает над трансфером Нуньеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

«Атлетико» Мадрид работает над трансфером форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Переговоры с агентом Нуньеса, Жорже Мендешем, уже идут. «Бенфика» не продаст своего форварда менее чем за 70 миллионов евро.

«Атлетико» рассматривает Нуньеса в качестве возможной замены Луису Суаресу, который покинет клуб летом. В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 34 гола и 4 ассиста в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. Его контракт действует до лета 2025 года.

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Луис Суарес Бенфика Дарвин Нуньес Атлетико Мадрид Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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