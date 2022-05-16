Атлетико работает над трансфером Нуньеса

«Атлетико» Мадрид работает над трансфером форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Переговоры с агентом Нуньеса, Жорже Мендешем, уже идут. «Бенфика» не продаст своего форварда менее чем за 70 миллионов евро.

«Атлетико» рассматривает Нуньеса в качестве возможной замены Луису Суаресу, который покинет клуб летом. В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 34 гола и 4 ассиста в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. Его контракт действует до лета 2025 года.