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  4. Лука МОДРИЧ: «Продолжу играть за лучший клуб мира»
Испания
08 июня 2022, 17:07 |
226
0

Лука МОДРИЧ: «Продолжу играть за лучший клуб мира»

Хорватский хавбек – о продлении контракта с «Реалом»

08 июня 2022, 17:07 |
226
0
Лука МОДРИЧ: «Продолжу играть за лучший клуб мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

36-летний полузащитник «Реала» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал продление контракта с мадридским клубом.

«Очень счастлив объявить, что я продолжу играть за лучший клуб мира. Это были 10 лет осуществления того, о чем я мечтал, – носить футболку «Реала». Но я по-прежнему воодушевлен так, словно это мой первый день в клубе.

Продолжаем. Hala Madrid», - написал Модрич.

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Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта
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