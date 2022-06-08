Испания08 июня 2022, 17:07 |
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Лука МОДРИЧ: «Продолжу играть за лучший клуб мира»
Хорватский хавбек – о продлении контракта с «Реалом»
08 июня 2022, 17:07 |
226
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36-летний полузащитник «Реала» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал продление контракта с мадридским клубом.
«Очень счастлив объявить, что я продолжу играть за лучший клуб мира. Это были 10 лет осуществления того, о чем я мечтал, – носить футболку «Реала». Но я по-прежнему воодушевлен так, словно это мой первый день в клубе.
Продолжаем. Hala Madrid», - написал Модрич.
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