Лука МОДРИЧ: «Продолжу играть за лучший клуб мира»

36-летний полузащитник «Реала» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал продление контракта с мадридским клубом.

«Очень счастлив объявить, что я продолжу играть за лучший клуб мира. Это были 10 лет осуществления того, о чем я мечтал, – носить футболку «Реала». Но я по-прежнему воодушевлен так, словно это мой первый день в клубе.

Продолжаем. Hala Madrid», - написал Модрич.