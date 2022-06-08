Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан ВЬЮННИК: «Настроены обыграть Францию и выйти на Евро»
Молодежные турниры
08 июня 2022, 14:19 | Обновлено 08 июня 2022, 14:23
431
1

Богдан ВЬЮННИК: «Настроены обыграть Францию и выйти на Евро»

Звезда сборной Украины U-21 поделился ожиданиями от игры против лидера группы

08 июня 2022, 14:19 | Обновлено 08 июня 2022, 14:23
431
1
Богдан ВЬЮННИК: «Настроены обыграть Францию и выйти на Евро»
ФК Шахтер Донецьк. Богдан Вьюнник

Футболист молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник прокомментировал победу команды над Северной Македонией, а также рассказал о подготовке к игре против Франции в рамках квалификации на Евро 2023.

«Игра против Северной Македонии была одной из самых сложных, так как команда играла очень компактно и мешала нам создавать моменты. Я благодарен Богу, что смог забить важный гол, который помог раскрыть игру и довести ее до победы.

Сейчас, в такое сложное время для нашей страны, мотивация просто сумасшедшая. Наша команда сплоченная. Все друг друга поддерживают, и это переносится на поле. Посвящаем нашу прошлую победу всем украинцам, особенно нашим героям, которые защищают на передовой Украину. 

На Францию мы настраиваемся, как на финал. У нас есть еще шанс выйти с первого места из группы. Будет очень сложно. Они имели постоянную игровую практику и находятся в лучшем тонусе, но у нас выше мотивация. В этой игре нам может помочь самоотдача и большое желание», - сказал Вьюнник.

Отметим, что матч Украина U-21 – Франция U-21 состоится завтра, 9 июня. Старт поединка – в 19:45.

По теме:
Мини-футбол. Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина U-21 – Франция U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Франция U-21
Богдан Вьюнник сборная Украины по футболу U-21 Украина - Франция сборная Франции по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ВАЩУК: «Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана»
Футбол | 08 июня 2022, 11:51 1
Владислав ВАЩУК: «Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана»
Владислав ВАЩУК: «Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана»

У известного экс-футболиста пропали все медали и трофеи…

Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
Бокс | 07 июня 2022, 15:40 2
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса

7 июня в Японии состоялось шоу бокса с чемпионским поединком

Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Футбол | 08.06.2022, 09:58
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Маркос Антонио согласовал контракт с Лацио. Римляне за 10 млн купят игрока
Футбол | 08.06.2022, 08:21
Маркос Антонио согласовал контракт с Лацио. Римляне за 10 млн купят игрока
Маркос Антонио согласовал контракт с Лацио. Римляне за 10 млн купят игрока
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
Футбол | 08.06.2022, 03:05
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
yan2018
Надо 6:0 выиграть, чтоб стать 1-ми
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
07.06.2022, 16:50 16
Теннис
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
07.06.2022, 21:10 5
Футбол
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
06.06.2022, 21:30
Теннис
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
06.06.2022, 12:10 3
Футбол
Жена Усика: «Слишком сильно деньги поломали ценности людей»
Жена Усика: «Слишком сильно деньги поломали ценности людей»
06.06.2022, 15:42 7
Бокс
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
07.06.2022, 06:00
Футбол
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
06.06.2022, 12:44 1
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
06.06.2022, 10:45 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем