Богдан ВЬЮННИК: «Настроены обыграть Францию и выйти на Евро»

Футболист молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник прокомментировал победу команды над Северной Македонией, а также рассказал о подготовке к игре против Франции в рамках квалификации на Евро 2023.

«Игра против Северной Македонии была одной из самых сложных, так как команда играла очень компактно и мешала нам создавать моменты. Я благодарен Богу, что смог забить важный гол, который помог раскрыть игру и довести ее до победы.

Сейчас, в такое сложное время для нашей страны, мотивация просто сумасшедшая. Наша команда сплоченная. Все друг друга поддерживают, и это переносится на поле. Посвящаем нашу прошлую победу всем украинцам, особенно нашим героям, которые защищают на передовой Украину.

На Францию мы настраиваемся, как на финал. У нас есть еще шанс выйти с первого места из группы. Будет очень сложно. Они имели постоянную игровую практику и находятся в лучшем тонусе, но у нас выше мотивация. В этой игре нам может помочь самоотдача и большое желание», - сказал Вьюнник.

Отметим, что матч Украина U-21 – Франция U-21 состоится завтра, 9 июня. Старт поединка – в 19:45.