Владислав ВАЩУК: «Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана»

Бывший центральный защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук рассказал, что из его дома в Гостомеле российские оккупанты вывезли все ценные и памятные футбольные вещи.

«Я поддерживал связь с соседями. Спрашивал про дом, с каждым днем ​​все более разбитый и грязный, но о кубках и медалях не спрашивал. Не хотел об этом думать, слишком больно. Украдены все памятные дни, все. Они ведут себя как орки. Ничего не осталось. Украдены медали девяти чемпионств с киевским «Динамо», шесть медалей за победу в Кубке Украины, Суперкубке страны. Коллекция футболок с чемпионами тех сезонов, газетные статьи о моем единственном голе в сборной… Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана. Мне тяжело уснуть из-за этого», - сказал Ващук.

Также Ващук заявил, что не считает целесообразным проведение футбольного чемпионата в стране, пока в ней идет война, погибают и голодают люди.