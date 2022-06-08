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  4. Владислав ВАЩУК: «Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана»
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 11:51 |
545
0

Владислав ВАЩУК: «Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана»

У известного экс-футболиста пропали все медали и трофеи…

08 июня 2022, 11:51 |
545
0
Владислав ВАЩУК: «Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана»
Instagram. Владислав Ващук

Бывший центральный защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук рассказал, что из его дома в Гостомеле российские оккупанты вывезли все ценные и памятные футбольные вещи.

«Я поддерживал связь с соседями. Спрашивал про дом, с каждым днем ​​все более разбитый и грязный, но о кубках и медалях не спрашивал. Не хотел об этом думать, слишком больно. Украдены все памятные дни, все. Они ведут себя как орки. Ничего не осталось. Украдены медали девяти чемпионств с киевским «Динамо», шесть медалей за победу в Кубке Украины, Суперкубке страны. Коллекция футболок с чемпионами тех сезонов, газетные статьи о моем единственном голе в сборной… Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана. Мне тяжело уснуть из-за этого», - сказал Ващук.

Также Ващук заявил, что не считает целесообразным проведение футбольного чемпионата в стране, пока в ней идет война, погибают и голодают люди.

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Источник La Repubblica
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