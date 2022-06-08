ВАЩУК: «Нельзя играть в футбол, когда россияне убивают детей и стариков»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук считает, что идея о проведении очередного футбольного сезона в нашей стране из-за войны не является целесообразной.

«У меня есть сомнения. Сборная Украины по футболу может тренироваться и играть, когда на их родине идет война, но возобновить чемпионат нельзя. Нельзя играть в футбол, пока есть голодающие. Россияне убивали детей, стариков, сейчас не время думать о футболе», - сказал Ващук.

Ранее сообщалось, что новый футбольный сезон в Украине может начаться уже в августе.