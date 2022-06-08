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  4. ВАЩУК: «Нельзя играть в футбол, когда россияне убивают детей и стариков»
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 11:30 |
293
0

ВАЩУК: «Нельзя играть в футбол, когда россияне убивают детей и стариков»

Не все разделяют идею о важности проведения очередного сезона в УПЛ

08 июня 2022, 11:30 |
293
0
ВАЩУК: «Нельзя играть в футбол, когда россияне убивают детей и стариков»
Instagram. Владислав Ващук (справа)

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук считает, что идея о проведении очередного футбольного сезона в нашей стране из-за войны не является целесообразной.

«У меня есть сомнения. Сборная Украины по футболу может тренироваться и играть, когда на их родине идет война, но возобновить чемпионат нельзя. Нельзя играть в футбол, пока есть голодающие. Россияне убивали детей, стариков, сейчас не время думать о футболе», - сказал Ващук.

Ранее сообщалось, что новый футбольный сезон в Украине может начаться уже в августе.

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Владислав Ващук Украинская Премьер-лига российско-украинская война
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Источник La Repubblica
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