Источник: сезон УПЛ планируют начать в Украине в конце августа

По информации журналиста Игоря Цыганыка, УПЛ планирует начать сезон в конце августа, а проводить матчи хотят на территории Украины.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Зеленский не хочет, чтобы спортсмены получали какие-то преференции и покидали Украину во время войны.

Правда, многое зависит от ситуации на фронте, поэтому возможность проведения сезона в другой стране все еще не исключается.