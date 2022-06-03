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  4. Источник: сезон УПЛ планируют начать в Украине в конце августа
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 22:04 |
627
0

Источник: сезон УПЛ планируют начать в Украине в конце августа

Но окончательного решения пока нет

03 июня 2022, 22:04 |
627
0
Источник: сезон УПЛ планируют начать в Украине в конце августа
upl.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, УПЛ планирует начать сезон в конце августа, а проводить матчи хотят на территории Украины.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Зеленский не хочет, чтобы спортсмены получали какие-то преференции и покидали Украину во время войны.

Правда, многое зависит от ситуации на фронте, поэтому возможность проведения сезона в другой стране все еще не исключается.

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чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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