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  4. Максим ШАЦКИХ: «Тимощук? Значит внутри у него пусто»
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 11:25 |
377
0

Максим ШАЦКИХ: «Тимощук? Значит внутри у него пусто»

Экс-игрок «Динамо» высказался о скандальном украинском футболисте

08 июня 2022, 11:25 |
377
0
Максим ШАЦКИХ: «Тимощук? Значит внутри у него пусто»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Известный в прошлом игрок «Динамо», новоиспеченный спортдир «Пахтакора» Максим Шацких прокомментировал позицию Анатолия Тимощука, который продолжает работать в «Зените», несмотря на нападение россии на Украину. 

«Это его выбор, это его решение, он так решил. Значит внутри у него пусто-пусто. Просто мне обидно, что пока он выступал за сборную вот эти все флаги, повязки, ленточки на голове и на руках, рисовал флаги. А здесь оказывается, что это все было пусто-пусто.

Двуличных людей я не понимаю. Я думаю, он и не собирался возвращаться в Украину, домой, жить там или еще что-то. Поэтому он все взвесил, думает: «Ну ладно, поговорят-попишут обо мне там месяц и забудут». 

Но просто вот этот патриотизм, который был до этого, и сейчас он куда-то весь делся, сложно мне это понять. Ты уже или оставайся до конца таким или же не нужно было всего этого делать, когда все было хорошо», - сказал Шацких.

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Максим Шацких Анатолий Тимощук Зенит Санкт-Петербург российско-украинская война
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Источник FanDay
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