Максим ШАЦКИХ: «Тимощук? Значит внутри у него пусто»

Известный в прошлом игрок «Динамо», новоиспеченный спортдир «Пахтакора» Максим Шацких прокомментировал позицию Анатолия Тимощука, который продолжает работать в «Зените», несмотря на нападение россии на Украину.

«Это его выбор, это его решение, он так решил. Значит внутри у него пусто-пусто. Просто мне обидно, что пока он выступал за сборную вот эти все флаги, повязки, ленточки на голове и на руках, рисовал флаги. А здесь оказывается, что это все было пусто-пусто.

Двуличных людей я не понимаю. Я думаю, он и не собирался возвращаться в Украину, домой, жить там или еще что-то. Поэтому он все взвесил, думает: «Ну ладно, поговорят-попишут обо мне там месяц и забудут».

Но просто вот этот патриотизм, который был до этого, и сейчас он куда-то весь делся, сложно мне это понять. Ты уже или оставайся до конца таким или же не нужно было всего этого делать, когда все было хорошо», - сказал Шацких.