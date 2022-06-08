Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией

В среду, 8 июня, состоится матч Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет с командой Ирландии. Главный тренер команды Александр Петраков назвал список футболистов, которые могут выйти на поле.

Заявка сборной Украины:

1. Андрей Лунин, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Данило Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Даниил Сикан, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Валерий Бондарь, 19. Тарас Качараба, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

В официальную заявку не попали Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Роман Яремчук и Александр Пихаленок.

Обновление: в УАФ сообщили, что в матче не сыграет Андрей Ярмоленко. Вместо него в заявку включен Александр Пихаленок.

Матч Ирландия – Украина стартует в 21:45 по Киеву.