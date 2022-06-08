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  4. Максим ШАЦКИХ: «Задача в Пахтакоре – европеизировать уровень команды»
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08 июня 2022, 10:40 |
102
0

Максим ШАЦКИХ: «Задача в Пахтакоре – европеизировать уровень команды»

Легенда «Динамо» рассказал о переходе в узбекский клуб

08 июня 2022, 10:40 |
102
0
Максим ШАЦКИХ: «Задача в Пахтакоре – европеизировать уровень команды»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Один из лучших нападающих в истории «Динамо», бывший член тренерского штаба киевлян Максим Шацких стал спортивным директором «Пахтакора». 43-летний специалист рассказал о своем назначении в узбекский клуб.

«В «Пахтакор» пришло новое руководство и решило сделать серьезные перемены, поэтому мне поступило предложение занять такую должность. Для меня это новый вызов, новая должность, новые задачи, новые обязанности.

Отвечаю практически за все. Полномочия очень расширенные, большие. От академии и до первой команды. 

В общем, полномочия максимальные, я практически всем должен заниматься. Тем более я уже два года без работы, честно сказать, соскучился, и мне это интересно. Я утром уезжаю и вечером приезжаю, весь день в делах. Дел много, а времени мало, как всегда, не хватает.

Руководство поставило задачу европеизировать уровень подготовки и уровень всего менеджмента. Двигаться в сторону Европы, расширять и европеизировать уровень команды, для меня это очень интересно», - сказал Шацких.

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Пахтакор Максим Шацких спортивный директор
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Источник FanDay
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