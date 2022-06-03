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03 июня 2022, 11:50 |
356
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шацких назначен спортивным директором Пахтакора

Бывший форвард и тренер «Динамо» получил должность в родном клубе

03 июня 2022, 11:50 |
356
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких назначен спортивным директором Пахтакора
ФК Пахтакор. Максим Шацких

43-летний Максим Шацких, хорошо известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо» и по работе в тренерском штабе «бело-синих» во времена Александра Хацкевича, трудоустроился в узбекском «Пахтакоре».

Шацких получил должность спортивного директора, подписав контракт, продолжительность которого не афишируется.

Отмечается, что в обязанности Шацких будет входить налаживание и организация системы отбора талантов от академии до основного состава, а также поиск молодых и перспективных игроков.

Последним местом работы Шацких был российский «Ротор», где Максим входил в тренерский штаб Хацкевича, но покинул клуб вместе с белорусом в марте 2021 года.

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Максим Шацких Пахтакор
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Источник ФК Пахтакор
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