ОФИЦИАЛЬНО. Шацких назначен спортивным директором Пахтакора
Бывший форвард и тренер «Динамо» получил должность в родном клубе
43-летний Максим Шацких, хорошо известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо» и по работе в тренерском штабе «бело-синих» во времена Александра Хацкевича, трудоустроился в узбекском «Пахтакоре».
Шацких получил должность спортивного директора, подписав контракт, продолжительность которого не афишируется.
Отмечается, что в обязанности Шацких будет входить налаживание и организация системы отбора талантов от академии до основного состава, а также поиск молодых и перспективных игроков.
Последним местом работы Шацких был российский «Ротор», где Максим входил в тренерский штаб Хацкевича, но покинул клуб вместе с белорусом в марте 2021 года.
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